Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı
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Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem! Ağır hasarlı bina yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.

AFAD verilerine göre; deprem saat 14.23’te yerin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremde Kümbet Mahallesi’ndeki 5 katlı ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış olan bir bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.

(DHA)

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