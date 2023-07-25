Kahramanmaraş’ta 14 saat süren yangının bilançosu açıklandı

Kahramanmaraş’ta, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, 14 saatlik çalışmayla sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında; 50’si orman, 50’si tarım arazisi olmak üzere 100 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kabasakal Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 100ün üzerinde yangın söndürme işçisinin yerden müdahale ettiği alevlere havadan da yangın söndürme helikopterleri su attı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığının da 2 askeri helikopter görevlendirdiği yangın, 14 saatlik çalışmayla bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangında, 50si orman, 50si tarım arazisi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

(DHA)