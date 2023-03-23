Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde art arda depremler

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 12.19’da 5,3 ve saat 12,23’te 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlçede saat 12.23’te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. (AA)