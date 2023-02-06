Kahramanmaraş Valisi: Hasar ciddi, ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil
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Kahramanmaraş Valisi: Hasar ciddi, ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili “Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.” dedi.

Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, “Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak.” diye konuştu. (AA)

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