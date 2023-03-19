Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte, AFAD’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı. Oktay şunları söyledi:

“Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız.

tarafından AFAD hesaplarına yatırılmıştır. İllere gönderdiğimiz ödenekler ve toplanan yardımlar afet bölgemizin yeniden ayağa kalkması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kamu kurumlarımızın planlamaları dikkate alınarak değerlendirilmekte, kullanılmaktadır. Halihazırda önceliğimiz barınma, beslenme ve şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıdır. Asrın felaketinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır ve konteyner kurulumları aralıksız sürmektedir.

Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel talepleri ile birlikte 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde 245 konteyner kent alanı ve toplam 108 bin 155 konteyner kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.”

(ANKA)