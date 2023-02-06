Kahramanmaraş depremi, Orta Doğu’da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak’ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır’ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak’ın başkenti Bağdat ve Diyala’da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye’nin başkenti Şam’da, Lazkiye’de Halep’te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Deprem sebebiyle resmi bir açıklama henüz yapılmazken, sosyal medya üzerinden Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, evlerin yıkıldığına ilişkin paylaşımlar yapılıyor. (AA)