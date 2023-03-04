Ünlü hekim ve filozof Galen…

Kendisinden daha ünlü filozof/imparator Marcus Aurelius’un doktoruydu…

Hayat felsefesini şu cümleyle tanımlamıştı:

“Uzun ve zahmetli yolu, kolay ve kısa patikaya tercih ederim…”.

★

Bu arada unutmadan…

Galen iyi ki günümüz Türkiye’sinde yaşamamış…

Yoksa:

Aç kalırdı…

★

Canlarım…

Galen’e göre…

Hem sıhhat…

Hem de hastalık:

Kişinin yaşam biçiminden başka bir şey değildi…

Yaptığı gözlemler sonucu bu kanaate ulaşmıştı…

★

Galen’e göre:

“Hastalık” yok…

“Hasta” vardı…

Ve…

Bazı insanlar “hasta” olarak doğuyorlardı…

Yani:

Tabiatları gereği hastaydılar…

★

Onları tedavi ederken şu tavsiyede bulunuyordu:

“Önce alışkanlıklarını değiştir…”.

★

Pek çok hastalığın tedavisi için gerekli ilaçları, yöntemleri araştırdı…

Sonunda bulduğu sonuç şuydu:

“Kahkahadan daha iyi bir ilaç yoktur…”.

★

Ey güzel insanlar!..

O kadar çok sayıda yargılama…

Hapis tazyiki…

Maliye bakanlığı zulmüne rağmen…

Kahkahalarımdan vazgeçmemiştim…

Ama…

Deprem:

On binlerce canımızla birlikte:

Kahkahalarımı da aldı…

★

Bir de yetmezmiş gibi…

Çok değerli dostum…

Arkadaşım…

Kardeşim Kâzım Akşar’ın hayata veda etmesi…

Son kahkahalarımı da alıp gitti…

★

Canlarım…

Videolarımı izleyenleriniz bilir…

Kahkaha atmak için kendimi zorlamıyordum…

Gelince bırakıyordum…

Ama…

★

Son üç haftadır…

Kahkaha atmamak için:

Kendimi sıkıyorum…

Kontrol altında tutuyorum…

★

Görüyorum ki…

Kahkahadan vazgeçtiğim için…

Depremler son bulacak değil…

★

Kahkaha atmaktan vazgeçtiğim için:

Gidenler geri gelecek değil…

★

Kahkahadan vazgeçtiğim için…

Erdoğan istifa edecek değil…

★

Ama… Kahkahasız ben…

Bir gece…

Ya da…

Gün ortasında…

Ve ansızın:

Gideceğim…

★

Beni ayıplayan ayıplasın canlarım…

“On binlerce canımız gitti bu moruk hala kahkaha atıyor diyen” desin…

Ben: Kahkahalarıma dönüyorum…

Bana ne

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını halen açıklayamadı…

İttifak’ın beş genel başkanı…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda mutabık…

İYİ Parti ise halen:

Mansur Yavaş…

Ya da:

Ekrem İmamoğlu ikilisinden birinin adaylığında ısrarlı…

★

Oysa…

2 Mart günü…

Genel başkanların toplantısından önce:

“Biz asla aday değiliz, Sayın Genel Başkanımızın adaylığını destekliyoruz” deseydiler…

Bugün hiçbir tartışma olmayacak…

Akşener bir kez daha moralleri bozmayacaktı…

Buna rağmen…

İmamoğlu da…

Yavaş da…

Genel başkanlarının elini rahatlatacak açıklama yapmıyorlar…

★

İkisi birlikte…

Basın toplantısı düzenleyip:

“Biz işimize bakıyoruz; seçim sürecinde aday gösterilmesi durumunda Sayın Genel Başkanımıza siyasi destek vereceğiz” demiyorlar…

★

Canlarım…

“Meral Akşener 6’lı masayı devirdi” diyorlar.

Bence hayır…

İYİ Parti; Erdoğan’dan ve Bahçeli’den nefret eden seçmenlerin oy verdikleri, oy vermeye niyetlendikleri bir partiydi.

Yani İyi Parti devrilir Millet İttifakı devrilmez.

Ve canlarım…

Akşener’in derdinin de sorununun da Erdoğan olmadığını söylemekten yoruldum… Umarım…

Yüreği temiz, cumhuriyet sevdalısı İYİ Partili seçmenler bunu anlamışlardır…

Aklım almıyor

Türkiye Cumhuriyeti:

“Anayasal bir demokrasi” mi?..

Evet…

★

Anayasasında yazılı yasa maddeleri:

“Amir hükümler” midir?..

Evet…

★

Anayasanın 101. Maddesi:

“Bir kişi en fazla iki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapabilir” diye emrediyor mu?..

Ediyor…

★

Anayasanın 116. Maddesi:

“Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” diyor mu?..

Diyor…

★

İyi de canlarım…

Bizler:

Nasıl bir “gazeteci ordusu” haline geldik ki…

★

Anayasa’nın bu maddesine göre…

Ve ancak…

Meclis (360 milletvekili) kararıyla yapılacak bir erken seçimde…

Bir kez daha aday olma hakkı olan kişiden söz ederken…

Hem de…

Meclis’te alınmış bir erken seçim kararı da yokken:

“Millet İttifakı Erdoğan’ın rakibini belirledi” gibi absürt bir cümle kurabiliyoruz:

Aklım almıyor…

İstifamın kabulü

İYİ Partili azgın azınlığın…

Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını kabul etmeme gerekçesi…

Doğruysa eğer:

Alevi…

Ve…

Kürt oluşuymuş…

★

Canlarım…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin genel başkanı olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını…

Alevi ve Kürt olduğu gerekçesiyle…

Cumhurbaşkanlığı makamına lâyık görmeyen bir siyasi partinin…

İktidar ortağı olmasını…

Ve…

Ülkemizi yönetmesini kabul edemeyeceğim için:

★

Türklükten…

Müslümanlıktan…

Ve…

Sünnilikten:

İstifa ediyorum…

Vicdan ve hicap

İsveç çadırlarına kendi logosunu basan…

BM, gönderdiği çadırlara Kızılay logosu basılmasını kabul etmeyince…

Çadırları dağıtmaktan vazgeçen…

Deprem bölgelerine gönüllü bağış yapan Ahbap isimli derneğe 46 milyon liraya çadır satan Kızılay…

Utanma duygularını tamamen silip atmış olmalı ki…

★

Kendi bünyesindeki diğer 11 şirketin hepsinin Yönetim Kurulu Başkanlığına…

Kendi Genel Başkanı…

Kerem Kınık’ı atamış…

★

Neredesin ey hicap!..

Neredesin ey vicdan!..

Aday bile olacak

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi daha önce kapatılmıştı…

Şimdi de…

Kapatılan partinin lideri Kem Sokha’ya:

“Vatana ihanet” suçundan…

27 yıl ev hapsi cezası verildi…

★

Sokha bu “vatana ihanet” suçunu nasıl işlemiş?..

Şöyle:

Yabancı güçlerle iş birliği içinde olmuş…

Yasal hükümeti devirme amacıyla:

“Renkli devrim” yapmak üzere insanları örgütlemiş…

İnsan hakları ve siyaseti bir paravan olarak kullanmış…

★

Mahkeme kararı gereği seçme ve seçilme hakkı elinden alınan Sokha…

Hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacak…

Ailesi dışında…

Evine gelen hiç kimseyle:

Görüşemeyecekmiş…

★

Ey bizim nazlı muhalifler!..

Kamboçya’ya bakın da…

Bizim asrın liderimizin değerini anlayın…

★

Kemal Bey kaç kere yurt dışına gitti…

Kaç kere Erdoğan’ın istifasını istedi…

Ama bakın işte hala siyaset yapıyor…

Meral Hanım lütfeder kabul ederse…

“Cumhurbaşkanı adayı” bile olacak…

Ayıplı yaşamak

TÜİK’e göre…

Şubat ayı enflasyonu:

Yüzde 3,15…

Yıllık enflasyon:

Yüzde 55,18…

★

ENAG ise aylık enflasyonu:

Yüzde 7,21…

Yıllık enflasyonu:

Yüzde 126,91 açıkladı…

★

Makul insanlar…

İktidar amigoluğu yapmayan seçmenler…

Ve…

Dünya kamuoyu:

ENAG’a inanıyor…

★

Ve canlarım…

Milletçe:

Bu ayıpla yaşamaya çalışıyoruz…

Dünün tweeti

Rusdu Saracoglu

@RusduSaracoglu

Artık millet olarak tüm ayrıştırıcı, toplumu bölücü ifadelerden kaçınan aksine birleştirici ve her kesimi kucaklayan kişilere, politikacılara sarılmak zorundayız.