Kaftancıoğlu’ndan ‘oy güvenliği’ ile ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saat 06.42’de; “Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saat 06.42’de; Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

“Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…” (ANKA)