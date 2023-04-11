Kaftancıoğlu’ndan İnce’ye yanıt: Halk dersini verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin “Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık” sözlerine Twitter hesabından, “Sorumluluk denilen şey, önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden, ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek” cevabını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin “Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık” sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine, bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız. Sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden, ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek.” (ANKA)