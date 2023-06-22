Kaftancıoğlu’ndan CHP il başkanları toplantısıyla ilgili açıklama
Haberler Gündem

Kaftancıoğlu’ndan CHP il başkanları toplantısıyla ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

CHP’nin 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız.” (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul’da kamyonet şoförlerinin yol verme kavgası

İstanbul’da kamyonet şoförlerinin yol verme kavgası

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Kaftancıoğlu’ndan CHP il başkanları toplantısıyla ilgili açıklama
Gündem