Kaftancıoğlu’ndan 142 No’lu belge uyarısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kolluk güçleri, bina sorumlusu, ulaşım görevlileri gibi kişilere oy kullanmaları için verilen 142 No’lu belgeyle ilgili olarak sandık başkanları, görevlileri ve müşahitleri uyardı. Kaftancıoğlu, “Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçimlerinde görev alacak sandık başkanları, görevlileri ve müşahitlerini, ‘Kolluk Kuvvetleri 142 Belgesi’yle oy kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu belge ile oy kullanılabilmesi için ancak orijinal, ıslak imzalı belgenin ibraz edilmesi gerektiğini anımsatan Kaftancıoğlu, aksi halde oy kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk Kuvvetleri 142 Belgesi’nin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin.

“TÜKÜRÜĞÜNÜZÜ ZİYAN ETMEYİN, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN”

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. ‘Suratına da tükürebilirsiniz’ diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira.” (ANKA)