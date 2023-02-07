Kaftancıoğlu yeniden yargılandığı davada beraat etti

CHP’li Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 6 ay, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Kaftancıoğlu’nun avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu’nun her iki suçtan da beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları da mütalaaya katıldıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu’nun “silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Canan Kaftancıoğlu hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019’da Kaftancıoğlu’nu “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 8 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 2 yıl 8 ay, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Cezaların bir kısmı bozulmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak”tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onamış, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

Daire, Kaftancıoğlu’na “silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle “silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, “terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.” ifadesine yer verilmişti.

Kararda ayrıca muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

Kaftancıoğlu, kısmen onanan karar neticesinde 31 Mayıs 2022’de İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş ve infaz işlemleri için gönderildiği Marmara Cezaevi’nden aynı gün akşam saatlerinde tahliye edilmişti. (AA)