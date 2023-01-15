Kaftancıoğlu: Nazım Hikmet şiiri okuduğum için ekstradan 9 ay ceza aldım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Mahkeme çıkışında Nazım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı olacaktır” dedi.

‘Mavi Gözlü Dev’ Nazım Hikmet’in 121’inci yaşı, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından memleketinden ayrıldığı Tarabya rıhtımında düzenlenen anma etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte, usta şair için denize karanfiller bırakıldı, ardından Nazım sevdalıları Beyaz Martı Teknesi ile boğaza açıldı. Grup Yol’a Düş, müzikleri ve şiir dinletilerini usta şair için seslendirdi. Programa; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral, vakıf üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve yazar Zeynep Oral, şunları söyledi:

“NE MUTLU BİZE Kİ NAZIM HİKMETİMİZ VAR”

“Nazım Hikmet; en yüce, en büyük, en değerli ve hala bugün en çok okunan şair. Her yıl Nazım’ı burada ayrıldığı yerde, denize karanfiller bırakarak anıyoruz. Nazım Hikmet bizim için bir bütündür. Nazım’ı anlamanın en güzel yolu tüm eserlerini okumaktır. Onun komünist kişiliği, kimliği, vatanseverliği, daha iyi eşit ve sömürüsüz bir dünya için yanıp tutuşması, aşkları, tutkuları, zaafları ve yüceliği bir bütündür. O bireysel duyguyu toplumsal bilinçle bütünledi. Çok sevdiğim bir sözü var hele ki şu günlerde hepimizin çok iyi hatırlaması gerekiyor; ‘Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta.’ Ne mutlu bize ki Nazım Hikmet’imiz var.”

Nazım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiiriyle konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları dile getirdi:

“Nazım’ın bu memleketten gitmesine sebep olan düşünce, bugün onun şiirleriyle yaşama tutunmaya çalışıyor ama olmuyor. Var olan umudu kaybetmemek, yenilerini yaratmak ve daha da uzaklar için umut gerekir. Umutsuz bu iş olmaz. Yaşamda ne yaparsan yap aşk ile yap demiş büyüklerimiz. Nazım Baba yıllar önce buradan ayrıldı. Bir gün Nazım Hikmet ve Pablo Neruda’nın bir bankta burada buluşmasını sağlayacağız.”

“HEP VARDI, BUGÜN DE VAR”

Etkinliğe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Önüne yerleştirilen sıfatların da önüne hiç düşünmeden rahatlıkla çok çok ifadesini yerleştirebilirsiniz. Nazım usta da böyle sanatçılardan biriydi. Çok çok iyi bir vatansever, çok çok iyi bir sevgili… Böyle uzar gider. İyi ki doğmuşsun Nazım usta. Mahkeme çıkışında Nazım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı olacaktır. Nazım usta ve onun gibiler olmasaydı bizler bugün esaretin karşısında cesaretimizi bu derece güçlü sağlayamazdık. Hep vardı, bugün de var. İnsanlık tarihi olduğu sürece de hep var olacak” diye konuştu. (ANKA)