Kaftancıoğlu İstanbul’daki ilk verileri paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul’da 19.17’ye kadar açılan sandık sonuçlarını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açılan sandıklarından partinin sistemine girilen İstanbul sonuçlarını açıkladı.

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

İstanbul’da saat: 19.17 itibariyle sandıkların %15 sisteme girdi ve %15 veriye göre:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 51.33

R. Tayyip Erdoğan : % 43.94

Sinan Oğan : % 4.45

Muharrem İnce : % 0.28

“İSTANBUL FARKI AÇACAK”

Kaftancıoğlu paylaştığı verilerin ardından vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya da çağırdı. Kaftancıoğlu mesajında “Gençler ve kendini genç hissedenler; Vatandaşın her bir oyuna sahip çıkıyoruz ve İstanbul’da farkı açarak Türkiye’ye nefes aldırıyoruz. #SanaSöz Türkiye’m” dedi.