Kaftancıoğlu: Hile yapmalarına izin vermedik

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs’ seçimlerine ilişkin “Oyları çaldırtmadığımız, hile yapmalarına izin vermediğimiz için bu kez de atı alan Üsküdar’ı geçemedi. Halkın iradesiyle (saygım sonsuz) birinci turda toplumun değişim talebi gerçekleşmedi ama hukuksuz, adaletsiz ve haksız biçimde devletin bütün gücünü kullanmalarına rağmen kötülük kazanamadı asıl” açıklamasını yaptı. Toplumun değişim talebi önünde hiçbir gücün duramayacağına, demokrasinin, eşitliğin ve kardeşliğimizin mutlaka kazanacağına inandığını vurgulayan Kaftancıoğlu, bu inançla tüm vatandaşları 28 Mayıs’ta oylarını kullanmaya ve demokrasiyi sahiplenmeye çağırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün yazılı açıklama yaptı. “Hayatım boyunca gerek insani ve sosyal gerek siyasi ilişkilerde inandığım doğrultuda hareket ettim, inandığım şeyleri söyledim” diyen Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“SONUÇ ALMANIN MÜCADELESİ DEVAM EDECEK: İnandıklarımı hayata geçirmek için de çalıştım. İnandığım şeyi şimdilik hayata geçirememiş olmak da inancımı zerre eksiltmedi, tam tersi daha fazla çalışmak zorunda olduğumu hissettirdi sadece. 14 Mayıs’a giden süreçte yoğun emek gerektiren çalışmalarımızı da toplumda gözlemlediğimiz ‘değişim’ isteğini açığa çıkarıp örgütlemek doğrultusunda yaptık. Ne mutlu ki saha geri bildirimlerimiz, derinlemesine yaptığımız araştırmalar da bu inancımızı destekliyordu. Ve bu inançla söyledik ne söylediysek. Üzüntüyle samimi bir şekilde ‘Canan Kaftancıoğlu duygularımızla oynadınız, umutlarımızı kaybettik’ diyenlere: Hayır! İnandıklarımızı söyledik ve hep beraber söyleyebilmenin, sonuç almanın mücadelesi devam edecek yine.

DEVLETİN BÜTÜN GÜCÜNÜ KULLANMALARINA RAĞMEN KÖTÜLÜK KAZANAMADI: Demokrasilerde vatandaşlar tek bir eğilim, beğeni ya da görüş içermez. Demokrasilerde her türlü fikre saygı duyulur ancak kimden geldiğine bakmaksızın her kötülüğün de karşısında olunur, mazlumun mağdurun yanında olunur. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakı programı ile ortaya konan toplumsal uzlaşmaya dayalı bir zihinsel ve siyasal devrim. Otoriter bir yönetim altında bunalmış, prangalarından kurtulmak isteyen bir toplumsal talebin herkesin talebi olması doğrultusunda çalıştık. Tarihsel düşmanlıklardan beslenen, her vesileyle nefreti ve kamplaşmayı körükleyen iktidardaki kötülük anlayışı tarafından bu tasarının önü kesilmek istendi. Tüm bu gerçeklik ışığında, halkın iradesiyle (saygım sonsuz) birinci turda toplumun değişim talebi gerçekleşmedi ama hukuksuz, adaletsiz ve haksız biçimde devletin bütün gücünü kullanmalarına rağmen kötülük kazanamadı asıl.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEDİ: Oyları çaldırtmadığımız, hile yapmalarına izin vermediğimiz için bu kez de Atı alan Üsküdar’ı geçemedi. Bu vesileyle kampanyanın yükünü omuzlayan, seçim günü ve gecesinde özveriyle sandıkları koruyan tüm çalışma arkadaşlarıma, örgüt emekçilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Toplumun değişim talebi önünde hiçbir gücün duramayacağına, ama bugün ama yarın bu güzel ülkede demokrasinin, eşitliğin ve kardeşliğimizin mutlaka kazanacağına inanıyorum. Bu inançla bütün vatandaşlarımızı 28 Mayıs’ta oylarını kullanmaya ve demokrasiyi sahiplenmeye çağırıyorum. Ve son olarak gün boyu arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme toplantıları neticesinde bir saniye bile kaybetmeden daha çok, daha çok çalışmaya karar verdik çünkü sokakta değişim isteği var ve biz İstanbul örgütümüzle birlikte bunu başaracağız!” (ANKA)