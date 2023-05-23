Kaftancıoğlu: Bütün annelerin ahı gönderecek bu kumpasçıları

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT yayınındaki “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu” şeklindeki sözlerine Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, iktidar partisi tarafından 2018 yılında kendisinin olduğu iddia edilerek kamuoyunun gündemine getirilen taş atan yüzü kapalı bir eylemcinin fotoğrafını da paylaşımına ekleyerek “Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu akşam TRT ortak yayınında gazeteci Abdülkadir Selvi’nin bir sorusu üzerine “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Pylaşımında Erdoğan’ın söz konusu sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Kaftancıoğlu, paylaşımında iktidar tarafından 2018 yılında kendisinin olduğu iddia edilerek kamoyunun gündemine getirilen yüzü kapalı bir şekilde taş atan bir eylemcinin fotoğrafına da yer verdi. Kaftancıoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… 6 yıl önce fotoğrafı da Meclis kürsüsünden (yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi. Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları… Karar Ver.” (ANKA)