Kaftancıoğlu: Bu kabul edilebilir bir durum değildir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sinop’ta; “Halkın karşı çıkmasına rağmen nükleer enerjiye dönük sadece Sinop’ta değil, ülkenin birçok yanında ve birçok yerinde tek adam anlayışının işine geldiği gibi, işine geldiği şekilde yürüttüğü süreçler var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sinop’ta “Nasıl Bir Belediye, Nasıl Bir Yerel Yönetim İstiyoruz?” konulu panele katıldı. Panelin ardından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu.

“YENİLEBİLİR VE SAĞLIKLI ENERJİNİN ÜRETİLEBİLECEĞİ, SÜRDÜREBİLECEĞİ SÜREÇLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Bütün dünyada bütün ülkelerin enerjiye ihtiyacı var. Ama enerjinin nasıl bir enerji olduğu sorusu bundan çok daha önemli ve kıymetli bir soru. Bugün biz burada toplumcu belediyecilik anlayışını, halkçı belediyecilik anlayışını konuştuğumuz bir toplantı sonrasında Sinop halkının doğanın, kentin, kent haklarının korunduğu ve vatandaşın da sağlıklı enerji üretim mekanizmalarıyla elbette ihtiyacı olan enerjinin de üretildiği sistemler konuşabilecekken ne yazık ki Sinop halkının fikri alınmadan ve Sinop halkının karşı çıktığını da biliyorum. Karşı çıkmasına rağmen nükleer enerjiye dönük sadece Sinop’ta değil, ülkenin birçok yanında ve birçok yerinde tek adam anlayışının işine geldiği gibi, işine geldiği şekilde yürüttüğü süreçler var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ancak bizim kabul etmememiz ne yazık ki, bunun gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Toplumsal olarak, vatandaşlar olarak tepkiyi örgütleyip sosyal, demokratik ve yenilebilir enerjinin ve sağlıklı enerjinin üretilebileceği, sürdürebileceği süreçleri Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla birlikte vatandaşlarımızla buluşturmak için mücadeleye devam edeceğiz.” (ANKA)