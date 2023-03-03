Kaftancıoğlu: Asla umutsuz olmayın, gidecekler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, “Asla umutsuz olmayın” diyerek yaptığı paylaşımında, “Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tutumuna karşı açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından “Asla umutsuz olmayın” çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

“Asla umutsuz olmayın. Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil’. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!” (ANKA)