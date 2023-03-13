Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kafkas Üniversitesi çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır.

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