Kafasındaki ses, 3 kere ‘Onu vur’ demiş

Bursa’da, husumetli olduğu muhtar Ruhhan Görgün’ü (65) tabancayla bacaklarından vurup yaraladığı suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Volkan Sağlıca (43), “Ben şizofreni hastasıyım. Kafamdaki bir ses bana 3 kere ‘Onu vur’ dedi. Ben de vurdum” diye konuştu.

Olay, 22 Temmuz 2022’de, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı’ndaki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, taraf oldukları dava nedeniyle, aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi. Görgün talebi reddedince Sağlıca, belindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş edip, kaçtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ruhhan Görgün, hastanede tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.

‘MUHTAR, BENİ KANDIRDI’

Olayla ilgili Volkan Sağlıca hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Volkan Sağlıca, “Ankara’dan Bursa’ya 12 saat içki içerek geldim. Muhtar hakkımda, ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Şizofreni hastasıyım. Olayın nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Sağlıca, olaydan önce aralarındaki dava nedeniyle muhtar Görgün’ün kendisine uzlaşma teklif ettiğini ancak sonra yeniden şikayette bulunup kendisini kandırdığını öne sürerek, “Muhtar, eski eşimi ve onun kardeşini, pazar yerinde görüp hakaret etmiştir. Onların tanık olarak dinlenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘DELİ DEĞİLİM, ŞİZOFRENİ HASTASIYIM’

Sağlıca, savunmasında, “Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere ‘Onu vur dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Muhtar Ruhhan Görgün ise “Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, Volkan Sağlıca’nın tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

(DHA)