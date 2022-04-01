‘Kadirov yalan söylüyor’ Fotoğraftaki o ayrıntıya dikkat çektiler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un çekilen son fotoğrafı gündem oldu. Bir süredir Ukrayna’da olduğunu belirten Çeçen liderin aslında Rusya’da olduğu iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov gündemden düşmüyor.

Kadirov, geçtiğimiz hafta Mariupol’deki askerlerinin görüntülerini paylaşmış 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Ukrayna’da olduklarını açıklamıştı. Hatta Kadirov’un küçük oğlunun cephede görev aldığı iddia edilmişti.

Ancak Kadirov’un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf, tüm bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Fotoğrafta, Kadirov, bir benzin istasyonunda yanında makineli tüfekli askerler beklerken namaz kılıyor.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY ORTAYA ÇIKARDI

Daha önce ‘Ukrayna’yı geri almak ve ‘Nazilerden temizlemek için’ Ukrayna’da olduğunu söyleyen Kadirov’un bu fotoğrafındaki detay ise gözlerden kaçmadı.

Kadirov’un paylaştığı fotoğrafta, yalnızca Rusya Federasyonu’nda bulunan bir benzin istasyonu olan Pulsar logosu görülüyor. Pulsar’ın Rus devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft’e ait olduğu göz önüne alındığında, birçok kişi, Kadirov’un Rusya’yı gerçekten terk etmediğine Kadirov’un Rusya’yı gerçekten terk etmediğine inanırken, onu yalancılıkla suçladı.

Mariupol’ün hemen dışında olduğunu iddia eden ve şehirle ilgili güncellemeleri paylaşan Kadirov’un son fotoğrafının ortaya çıkmasıyla, bunu ‘Rus güçlerinin moralini düzeltmek için propaganda aracı olarak kullandığı iddiası’ da yeniden gündeme geldi.

Kremlin Çeçen lider Kadirov’u korgeneralliğe terfi ettirdi…

“BİZ TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

İngiliz Daily Express’in haberine göre, yayınlanan bir videoda Kadirov, Moskova’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinsky’i İstanbul’daki Ukraynalı mevkidaşlarıyla barış görüşmelerinde uzlaşmaya varmakla suçladı. Kadirov, “”Biz taviz vermeyeceğiz, öyle oldu… Medinsky hata yaptı, yanlış ifade verdi…” dedi.

Dün de Kremlin yönetimi savaşta aldığı rol ve katkıları dolayısıyla Kadirov’un Ukrayna işgalinde korgeneralliğe yükseldiğini duyurdu.