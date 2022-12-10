Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Kadir Has Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…