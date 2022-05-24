Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 06.06.2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…