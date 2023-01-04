Kadınlarda sık görülen cinsel isteksizlik nedenleri

Cinsel isteksizlik, kadınlarda en yaygın görülen cinsel işlev bozukluklarındandır. Peki sebepleri nelerdir? İşte yanıtı…

Eşim niye cinsel istek duymuyor?

SORU:

28 yaşındayım, 3 yıldır evliyim. Eşimin cin­selliğe hiç ilgisi yok, ben cinselliği seviyor ve sık sık yaşamak istiyorum. Sebebi ne olabilir, ne yapmalıyım? K.A./ İzmir

CEVAP:

Mutlu bir evlilik ilişkisi için mutlu bir cinsellik, mutlu bir cinsellik için de cinsel istek gerekir. Negatif cinsellik algısı, cinsel istismar ya da taciz öyküsü, eşin ya da partnerin yeterince ilgili ve deneyimli olmaması, eşin kötü davranması, erken boşalma, sertleşme sorunları nedeniyle hayal kırıklığıyla sonuçlanan cinsel dene­yimler kadında isteksizliğe neden olabilir. Ayrıca, çatışmalı bir ilişki, sağlık sorunları, gebelik korkuları, ebeveynlerle çözülme­miş sorunlu ilişkiler, kendini beğenme­me ve estetik kaygılar, özgüven eksikliği gibi nedenler de kadının, sevişme sırasında zihnini sürekli meşgul eder ve cinselliğe yoğunlaşarak haz almasını engelleyerek cinselliğe ilgisini kaybetmesine, isteksizlik yaşamasına neden olabilir. Cinsel terapi ile bu duruma neden olan sorunlar ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilir.

Neden soyununca bu sorun oluyor?

SORU:

Sebebini bir türlü çözemediğim bir soru­num var. 29 yaşında nişanlı bir erkeğim. Kıyafet üzerinde sevişirken sertleşme oluyor ne zaman tam olarak soyunup biraz ileri gitmeye kalksak yumuşama oluyor. Bu sorunu nasıl aşarız? L.R./ Ankara

CEVAP:

Sertliğin ilişkinin başından itibaren olma­ması ya da ilişkiyi sürdürmeye engel olacak şekilde kaybolmasına sertleşme sorunu denir. Sertleşmenin hiç olmaması daha çok fizyolojik nedenlere bağlıyken var olan sertliğin belirli durumlarda sürdürüleme­mesi psikolojik nedenlere bağlıdır. Bu ne­denlerin başında performans kaygısı gelir. Buna ilişkinin bazı riskleri barındırması, gebe bırakma korkusu, penis boyundan utanma, özgüven eksikliği, vajina tiksin­tisi gibi nedenleri de ekleyebiliriz. Sizin durumunuzda psikolojik olma ihtimali fazla görünüyor. Soyunma sırasında zihninizden geçen olumsuz düşünceleri ve bu düşünce­lerin yarattığı duyguları takip edip anlamaya çalışın. Gerekiyorsa ışığın olmadığı karanlık ortamlarda deneyebilirsiniz.

Bir cinsel terapi ne kadar sürer?

SORU:

Eşimle evliliğimizin başından beri bazı cinsel sorunlarımız var. Bir türlü uyum sağlayamadık, önceleri ben istekliyken o cinsel ilişkiden kaçıyordu, şimdi o istiyor benim ilgim kalmadı. Bir cinsel terapistten destek almak istiyoruz. Bir cinsel terapi ne kadar sürer? M.D./İstanbul

CEVAP:

Cinsel terapi süresi çiftin yaşadığı sorunun niteliğine ve derecesine, ne kadar zaman­dır olduğuna, çiftin cinselliğin dışında ne kadar uyumlu olduklarına, eşlerin karak­ter özelliklerine, göre değişkenlik gösterir. Erken boşalma, vajinismus gibi nispeten çözümü kolay sorunlarda ortalama 10-12 seans, cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti, sertleşme veya boşalma gibi sorunlarda biraz daha uzun sürebilir. Bir iki seanslık mucize çözümlere itibar edilmemelidir. Yıl­lara yayılmış alışkanlığa dönüşmüş davra­nışlar ve düşünceler çok çabuk değişmez. Evlilik ilişkisi bozulmuş çiftlerde öncelikle uzaklaşmaya neden olan sorunlar ve duy­gusal yakınlık üstüne çalışılır.