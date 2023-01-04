Kadınlarda sık görülen cinsel isteksizlik nedenleri
Cinsel isteksizlik, kadınlarda en yaygın görülen cinsel işlev bozukluklarındandır. Peki sebepleri nelerdir? İşte yanıtı…
Eşim niye cinsel istek duymuyor?
SORU:
28 yaşındayım, 3 yıldır evliyim. Eşimin cinselliğe hiç ilgisi yok, ben cinselliği seviyor ve sık sık yaşamak istiyorum. Sebebi ne olabilir, ne yapmalıyım? K.A./ İzmir
CEVAP:
Mutlu bir evlilik ilişkisi için mutlu bir cinsellik, mutlu bir cinsellik için de cinsel istek gerekir. Negatif cinsellik algısı, cinsel istismar ya da taciz öyküsü, eşin ya da partnerin yeterince ilgili ve deneyimli olmaması, eşin kötü davranması, erken boşalma, sertleşme sorunları nedeniyle hayal kırıklığıyla sonuçlanan cinsel deneyimler kadında isteksizliğe neden olabilir. Ayrıca, çatışmalı bir ilişki, sağlık sorunları, gebelik korkuları, ebeveynlerle çözülmemiş sorunlu ilişkiler, kendini beğenmeme ve estetik kaygılar, özgüven eksikliği gibi nedenler de kadının, sevişme sırasında zihnini sürekli meşgul eder ve cinselliğe yoğunlaşarak haz almasını engelleyerek cinselliğe ilgisini kaybetmesine, isteksizlik yaşamasına neden olabilir. Cinsel terapi ile bu duruma neden olan sorunlar ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilir.
Neden soyununca bu sorun oluyor?
SORU:
Sebebini bir türlü çözemediğim bir sorunum var. 29 yaşında nişanlı bir erkeğim. Kıyafet üzerinde sevişirken sertleşme oluyor ne zaman tam olarak soyunup biraz ileri gitmeye kalksak yumuşama oluyor. Bu sorunu nasıl aşarız? L.R./ Ankara
CEVAP:
Sertliğin ilişkinin başından itibaren olmaması ya da ilişkiyi sürdürmeye engel olacak şekilde kaybolmasına sertleşme sorunu denir. Sertleşmenin hiç olmaması daha çok fizyolojik nedenlere bağlıyken var olan sertliğin belirli durumlarda sürdürülememesi psikolojik nedenlere bağlıdır. Bu nedenlerin başında performans kaygısı gelir. Buna ilişkinin bazı riskleri barındırması, gebe bırakma korkusu, penis boyundan utanma, özgüven eksikliği, vajina tiksintisi gibi nedenleri de ekleyebiliriz. Sizin durumunuzda psikolojik olma ihtimali fazla görünüyor. Soyunma sırasında zihninizden geçen olumsuz düşünceleri ve bu düşüncelerin yarattığı duyguları takip edip anlamaya çalışın. Gerekiyorsa ışığın olmadığı karanlık ortamlarda deneyebilirsiniz.
Bir cinsel terapi ne kadar sürer?
SORU:
Eşimle evliliğimizin başından beri bazı cinsel sorunlarımız var. Bir türlü uyum sağlayamadık, önceleri ben istekliyken o cinsel ilişkiden kaçıyordu, şimdi o istiyor benim ilgim kalmadı. Bir cinsel terapistten destek almak istiyoruz. Bir cinsel terapi ne kadar sürer? M.D./İstanbul
CEVAP:
Cinsel terapi süresi çiftin yaşadığı sorunun niteliğine ve derecesine, ne kadar zamandır olduğuna, çiftin cinselliğin dışında ne kadar uyumlu olduklarına, eşlerin karakter özelliklerine, göre değişkenlik gösterir. Erken boşalma, vajinismus gibi nispeten çözümü kolay sorunlarda ortalama 10-12 seans, cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti, sertleşme veya boşalma gibi sorunlarda biraz daha uzun sürebilir. Bir iki seanslık mucize çözümlere itibar edilmemelidir. Yıllara yayılmış alışkanlığa dönüşmüş davranışlar ve düşünceler çok çabuk değişmez. Evlilik ilişkisi bozulmuş çiftlerde öncelikle uzaklaşmaya neden olan sorunlar ve duygusal yakınlık üstüne çalışılır.