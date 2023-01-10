Kadınlarda cinsel istek romantizmle başlar

Kadının erkeğin sevgisini, sabrını ilgi ve desteğini test ettiği davranışların bütününe romantizm denir. Onlar için romantizm cinsel yaşamın olmazsa olmazdır…

Cinsel çekim için ne yapabilirim?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşamak istesem beni reddediyor, ‘’önce biraz romantik ol, gönlümü al, tatlı sözler söyle ondan sonra sevişelim’’ diyor. Bu romantizm denen şey neden bu kadar önemli, ne yapmalıyım? İ.D./ İzmir

CEVAP:

Toplumsal ve biyolojik olarak kadın cinsel ilişkinin asıl yükünü taşıyan kişidir. Cinsel ilişki kadının gebe bırakabilir ve çocukları­nı tek başına büyütmek zorunda kalabilir. Bu nedenle kadın seçici olmak, kendileri için emek veren, ilgi ve sevgisinden, zor za­manlarda yanında duracağından emin ol­duğu bir erkekle cinsel birliktelik yaşamak ister. Erkeğin bir kadınla birlikte olması için çaba göstermesi işin doğası gereğidir. Bunu bir külfet gibi görmeyip, eşinize olan ilginizi göstermek için bir fırsata çevirebi­lir, biraz dikkatli bir dinleme ve gözlemle eşinizin duygusal ihtiyaçlarını keşfedebilir ilişkinizi zenginleştirebilirsiniz.

Eşimle aramızdaki sorun düzelir mi?

SORU:

Bir firmada yönetici olarak çalışan 42 yaşında bir kadınım. Eşim her işi bana soran, kendi başına karar alamayan pasif bir erkek. Bu haliyle erkekten çok evdeki bir çocuktan farkı olmadığından ona karşı cinsel anlamda birşey hissetmiyorum. Bu sorunun bir çaresi var mı? S.M./ Bursa

CEVAP:

Modern Dünya ve çalışma ortamı kadınla erkeği birbirine benzetmeye, doğuştan gelen biyolojik cinsiyete özgü bazı fark­lılıkları yok etmeye başladı. Bu durum cinsel rol karmaşasına, karşılanmayan beklentilere ve hayal kırıklıklarına neden oluyor. Böyle durumlarda cinsiyete özgü pozisyon alma ve karşılıkları beklentileri netleştirerek buna uygun davranışsal be­cerileri geliştirmek gerekir. Evlilik içindeki cinsiyete özgü tutum ve davranışlar cinsel yaşam da benzer şekilde tekrarlanır. Sizin durumunda işiniz ve karakteriniz gereği baskın bir ilişki modeli geliştirmiş, eşiniz de buna uyum sağlamış olabilir. Bu kadı­nın güçlü erkek fantezisine ters düştüğü için cinsel çekimi olumsuz etkilemektedir.

Yatakta neden bu kadar gerginim?

SORU:

29 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Eşimin yanında sebebini bilmediğim bir şekilde sürekli gergin oluyorum ve bu nedenle kendimi bırakamadığım için orgazm olamıyorum. Bu durum eşimde rahatsız ediyor, bir çözümü var mı? T.A./İstanbul

CEVAP:

İyi bir cinsel yaşam için her şeyden önce eşlerin birbirinin yanında rahat olması, birbirine güvenmesi ve birbirini rahatlat­ması gerekir. Gerginlik adrenalin salgı­lanmasına ve bedenin kasılmasına neden olur. Bedeni kasılan bir kişi istemsizce savunma refleksi gerçekleştirdiğinden do­kunma, hissetme ve haz almaya karşı du­yarsızlaşır ve ne kadar istese de bir türlü kendini bırakarak boşalma ve orgazm yaşayamaz. Sizin durumunuzda öncelikle gerginliğinizin sebebini doğru tespit ede­rek rahatlatıcı ve gevşetici bir tanım nefes ve gevşeme teknikleriyle üzerinizdeki gerginliğin azaltılması gerekir. İnternet üzerinden bulacağınız gevşetici müzik ya da videolarla gevşemeyi deneyebilirsiniz.