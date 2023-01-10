Kadınlarda cinsel istek romantizmle başlar
Kadının erkeğin sevgisini, sabrını ilgi ve desteğini test ettiği davranışların bütününe romantizm denir. Onlar için romantizm cinsel yaşamın olmazsa olmazdır…
Cinsel çekim için ne yapabilirim?
SORU:
2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşamak istesem beni reddediyor, ‘’önce biraz romantik ol, gönlümü al, tatlı sözler söyle ondan sonra sevişelim’’ diyor. Bu romantizm denen şey neden bu kadar önemli, ne yapmalıyım? İ.D./ İzmir
CEVAP:
Toplumsal ve biyolojik olarak kadın cinsel ilişkinin asıl yükünü taşıyan kişidir. Cinsel ilişki kadının gebe bırakabilir ve çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalabilir. Bu nedenle kadın seçici olmak, kendileri için emek veren, ilgi ve sevgisinden, zor zamanlarda yanında duracağından emin olduğu bir erkekle cinsel birliktelik yaşamak ister. Erkeğin bir kadınla birlikte olması için çaba göstermesi işin doğası gereğidir. Bunu bir külfet gibi görmeyip, eşinize olan ilginizi göstermek için bir fırsata çevirebilir, biraz dikkatli bir dinleme ve gözlemle eşinizin duygusal ihtiyaçlarını keşfedebilir ilişkinizi zenginleştirebilirsiniz.
Eşimle aramızdaki sorun düzelir mi?
SORU:
Bir firmada yönetici olarak çalışan 42 yaşında bir kadınım. Eşim her işi bana soran, kendi başına karar alamayan pasif bir erkek. Bu haliyle erkekten çok evdeki bir çocuktan farkı olmadığından ona karşı cinsel anlamda birşey hissetmiyorum. Bu sorunun bir çaresi var mı? S.M./ Bursa
CEVAP:
Modern Dünya ve çalışma ortamı kadınla erkeği birbirine benzetmeye, doğuştan gelen biyolojik cinsiyete özgü bazı farklılıkları yok etmeye başladı. Bu durum cinsel rol karmaşasına, karşılanmayan beklentilere ve hayal kırıklıklarına neden oluyor. Böyle durumlarda cinsiyete özgü pozisyon alma ve karşılıkları beklentileri netleştirerek buna uygun davranışsal becerileri geliştirmek gerekir. Evlilik içindeki cinsiyete özgü tutum ve davranışlar cinsel yaşam da benzer şekilde tekrarlanır. Sizin durumunda işiniz ve karakteriniz gereği baskın bir ilişki modeli geliştirmiş, eşiniz de buna uyum sağlamış olabilir. Bu kadının güçlü erkek fantezisine ters düştüğü için cinsel çekimi olumsuz etkilemektedir.
Yatakta neden bu kadar gerginim?
SORU:
29 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Eşimin yanında sebebini bilmediğim bir şekilde sürekli gergin oluyorum ve bu nedenle kendimi bırakamadığım için orgazm olamıyorum. Bu durum eşimde rahatsız ediyor, bir çözümü var mı? T.A./İstanbul
CEVAP:
İyi bir cinsel yaşam için her şeyden önce eşlerin birbirinin yanında rahat olması, birbirine güvenmesi ve birbirini rahatlatması gerekir. Gerginlik adrenalin salgılanmasına ve bedenin kasılmasına neden olur. Bedeni kasılan bir kişi istemsizce savunma refleksi gerçekleştirdiğinden dokunma, hissetme ve haz almaya karşı duyarsızlaşır ve ne kadar istese de bir türlü kendini bırakarak boşalma ve orgazm yaşayamaz. Sizin durumunuzda öncelikle gerginliğinizin sebebini doğru tespit ederek rahatlatıcı ve gevşetici bir tanım nefes ve gevşeme teknikleriyle üzerinizdeki gerginliğin azaltılması gerekir. İnternet üzerinden bulacağınız gevşetici müzik ya da videolarla gevşemeyi deneyebilirsiniz.