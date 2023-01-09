Kadınlarda cinsel isteği artıran bir ilaç var mı?

Piyasada bunu sağladığını iddia eden bazı bitkisel kökenli karışımlar vardır. Bu tip ilaçların etki mekanizması damarları genişleterek kan dolaşımını artırmaya yöneliktir…

Eşimin bu sorununu nasıl çözebiliriz?

SORU:

Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. 10 yıldır evliyiz, neredeyse ayda bir defa birlikte oluyoruz. Erkekler için cinsel isteği artıran ilaçlar oldu­ğunu biliyorum, bu ilaçların kadınlar içinde olanları var mı? C.G./ İstanbul

CEVAP:

Sık sık internette kadınlara yönelik cinsel gücü artıran ilaçların reklamlarını görüyoruz. Piyasada bunu sağladığını iddia eden bazı bitkisel kökenli karışımlar var. Bütün bu tip ilaçların etki mekanizması damarları genişleterek kan dolaşımını ar­tırmaya yöneliktir. Kan dolaşımının arttığı bölgede duyarlılık artar. Duyarlılığın art­ması cinsel uyarılmaya, uyarılma hazza, haz da yeniden yapma isteğine yani cinsel isteğe neden olur. Tabii bu ilaçları hekim tavsiyesiyle kullanmak, internetteki her ilacı gelişigüzel kullanmamak gerekir. Eğer haz almaya engel olacak organik bir hastalık yoksa aynı etkiyi tutkulu bir ilişki, yeterince uzun güzel bir sevişme, uygun dokunuşlar ve erotizm de sağlayabilir.

Cinsel istek acaba zamanla oluşur mu?

SORU:

23 yaşında şizofreni tanısı konmuş bir erkeğim. İlaç kullanıyorum, eskiden beri cinselliğe ilgim yok, zamanla istek oluşur dedim, hiç olmadı. Ailem bir kız arkadaşım olması konusunda baskı ya­pıyor. Kız arkadaşım olursa cinsel ilgim oluşur mu? Ç.C./ Ankara

CEVAP:

Şizofreni hastalığı ve bununla ilgili kul­lanılan ilaçlar cinsel isteğinizi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bazı insanların doğa­sında da cinselliğe karşı bir mesafe veya ilgisizlik olabilir. Sizin durumunuzda cin­selliğe başlamak biraz zor olabilir, hemen evlenmeyi ya da uzun soluklu bir ilişkiyi düşünmemeli, öncelikle sosyalleşmeye, yeni bir çevre ve karşı cinsten arkadaşlar edinmeye çalışmalısınız. Sizin durumu­nuzda baskıyla değil de kendi ritminize uygun biriyle, kendinizi yanında rahat ve güvende hissedeceğiniz, cinsel anlamda da size çekici gelen biriyle bir flört ilişki­sini denemek, sonrasında eğer bir cinsel çekim olursa ancak o zaman cinselliğe başlamak daha kolay ve sağlıklı olur.

Cinsellikte bu teknik bir işe yarar mı?

SORU:

33 yaşında çalışan bir kadınım. İşim çok yoğun ve stresli. Eve geldiğimde bile işi düşünüyorum. Eşimle ilişkim ve cinsel hayatım bundan olumsuz etkileniyor. Sevi­şirken ertesi günü düşündüğüm için rahat olamıyor ve gevşeyemiyorum. Mindfulness teknikleri işe yarar mı? S.N./İstanbul

CEVAP:

Anda kalabilme, odaklanabilme, düşünceli olabilme, kendisinin ve çevresinin farkında olabilme olarak tanımlanan Mindfulness kavramı her geçen gün daha fazla popüler olmaktadır. Modern yaşam her geçen gün stres seviyesini artırıyor, beden sürekli stres hormonu adrenalin salgılıyor. Bu doyum­lu bir cinsellik yaşamak için gerekli olan gevşemenin, bedeni ve duyumları hisset­menin ve anı yaşamanın önündeki en büyük engeldir. Mindfulness burada kendine özgü nefes, gevşeme ve odaklanma teknikleriyle kısa sürede stresin azalmasını, eşe ve du­yulara odaklanılmasını sağlayabiliyor. Sizin durumunuzda bu konuda yazılmış kitapları okuyarak, uygulamalı kurslara giderek cin­sel hayatınızı yeniden düzene sokabilirsiniz.