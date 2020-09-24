Kadınlar niye orgazm sorunu yaşar?

Erkeğin deneyimsizliği, eşinin orgazm olmasına yetecek kadar ilişkide kalamaması ya da acele etmesi kadın orgazm bozukluklarının en önemli nedenidir…

Bu problemi nasıl aşarım?

SORU:

Eşimle birlikteliğimiz sırasında yeterli uyarı olmasına rağmen başka kadınların anlattığı gibi boşalamıyorum. Tam olarak kadında boşalma nedir, bunu yaşarsam anlar mıyım? N.A./ Ankara

CEVAP:

Hem kadınlarda hem de erkeklerde boşalma ve orgazm deneyimi önce kendi kendini tatmin etme yani mastürbasyonla yaşanır. Cinsel olgunluk tamamlandığında bu boşalma ve orgazm deneyimi eş ya da patner ilişkisinde tekrarlanır. Eğer kadın birlikte olduğu kişiyle orgazm olamıyorsa çift ilişkisini ve eşinin yeterliliğini gözden geçirmesi gerekir. Erkeğin deneyimsizliği, bir erken boşalma ya da sertleşme sorunu nedeniyle eşinin orgazm olmasına yetecek kadar ilişkide kalamaması ya da acele etmesi kadın orgazm bozukluklarının en önemli nedenidir. Boşalma ve orgazm bozuklukları bir eş ya da partner ilişkisi olmadan da cinsel terapi ile belirli bir aşmaya kadar tedavi edilebilir. Cinsel terapide cinsel eğitim ve mastürbasyon yoluyla boşalma eğitimi verilir. Mastürbasyon yoluyla boşalabilen bir kadının boşalma yetisi var demektir, bu da tedavinin başarısını önemli ölçüde etkiler.

Bir kadın neden bunları ister?

SORU:

Üç aydır birlikte olduğum bir kız arkadaşım var. Birlikte olurken ona sert davranmamı, bazı bölgelerine şaplak atmamı istiyor. Bir kadın bunları neden ister, nasıl davranmalıyım? T.U./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel yakınlık sırasında zaman zaman hafif sertlik içeren aşk oyunlarının olması eğer diğer kişinin de rızası varsa bir yere kadar normal kabul edilebilir. Bunun diğerine zarar verecek kadar abartılı bir şekilde olması, cinsel ilişki sırasında acı çekerek haz almaya mazoşizm denir. Mazoşizmin temelleri ilk çocukluk döneminde atılır. Isırarak vurarak sevgisini gösteren, önce şiddet uygulayıp ardından suçluluk duygusuyla abartılı sevgi gösteren ebeveyn tutumları hazla acının bir arada olduğu şeklinde kodlanır. Mazoşistler genellikle geçmişteki hatalarının cezasını çektiklerine inanarak acı çekmekten haz duyarlar. Bu bir hastalık halidir, cinsel terapi ile kontrol edilebilir bir seviyeye getirilebilir. Sizin durumunuzda kız arkadaşınızın bu taleplerine kendinizi alıştırabilirsiniz.

Eşime nasıl ilgi duyabilirim?

SORU:

24 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşim kadın ruhundan hiç anlamıyor, romantizm zaten hiç yok, sonra da cinsel ilişki için istekli olmamı bekliyor. Bu sorun nasıl çözülür? Y.A./ Eskişehir

CEVAP:

Erkek ve kadının cinsel beklentilerinde bazı farklılıklar vardır. Erkekler genelde kısa sürede sonuca ulaşma odaklıdır, erotizm, cinsel birleşme ve boşalma temel ihtiyaçtır. Kadınlarda ise cinsel ilişkiden çok ilişki öncesi yapılanlar, gösterilen çaba ve romantizmdir. Erkek romantizm sunarsa ödülünü cinsellik olarak alır, kadın erkeğin cinsel isteğine uyumlu davrandıkça testosteronu düşen erkek romantikleşmeye başlar. Evrimsel cinsiyet gözlüğüyle bakıldığında erkeğin bu şekilde davranarak az enerji ile üreme davranışını tamamladığı, kadınınsa erkeği test ettiği onun çabasını gördükten ve ona güvendikten sonra cinsel birlikteliği yaşadığını görüyoruz.