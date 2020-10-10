Kadınlar neden daha zor orgazm olur? 

Kadınlarda orgazm olamama ya da zor olma gibi durumlar yaygın sorunlardır. İşte sebepleri

Eşim neden böyle bir sorun yaşıyor?

SORU:

34 yaşındayım. Eşimle evlendiğimizden beri devam eden bir sorunum var. Eşim ne yaparsam yapayım, bir türlü orgazm olamıyor. Bende de bu yüzden sertleşme güçlüğü başladı. Bunun bir çözümü var mı? T.S./ İstanbul

CEVAP:

Boşalma veya orgazm eksikliği bir hastalık olmamakla birlikte doyumlu ve mutlu bir cinsel yaşama ulaşmada bir eksikliktir. Eğer özel bir sağlık sorunu yoksa her kadın doğuştan orgazm olabilme yetisiyle doğar ve doğru şekilde öğrendiğinde ve yaptığında orgazm olabilir. Ancak boşalmayı takıntı haline getiren, cinsellik hakkında olumsuz duygular taşıyan, vücudunu beğenmeyen, evlilik ilişkisine ait sorunları olan, kendini aşırı eleştiren, takıntılı bir şekilde ilişkinin nitelikleriyle ilgilenen ve gebe kalmaktan korkan kadınlarda orgazm olamama sık rastlanan bir durumdur. Kadının orgazm olabilmesi için her şeyden önce kendi bedeniyle barışık olması, olumlu bir cinsellik algısının bulunması ve partnerde bir cinsel işlev bozukluğunun bulunmaması gerekir.

Erken boşalmanın çözüm yolu nedir?

SORU:

6 yıldır evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var. Eczaneden aldığı ilaçlar, internetten okuyup yaptıkları işe yaramayınca umudunu kesti, hiçbir şey yapmak istemiyor. Erken boşalmanın bir çözümü var mı? D.C./ Ankara

CEVAP:

Erken boşalmanın kesin çözümü vardır. Sorun neredeyse çözüm oradadır. Nasıl ki internette yazılanlar okuyarak doktor olunmuyorsa, onları okuyarak da her soruna çare bulunmaz. Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları içinde en sık karşılaşılan tedavide başarı oranı en fazla olan sorundur. Erken boşalma nadiren organik kökenli çoğunlukla psikolojik nedenle ortaya çıkar. Erkeğin yetişkin yaşamda düzenli bir eş ya da partner ilişkisi içinde bu koşullanmadan kurtulması boşalma denetimini öğrenmesi beklenir. Ancak bazı durumlarda düzenli bir ilişkiye rağmen erken boşalma devam edebilir. Sizin durumunuzda tek çare eşinize umutsuzluğu yenme konusunda yardımcı olmanız ve birlikte cinsel terapi almaya ikna etmeniz gerekiyor.

Başkasını düşünmek aldatma sayılır mı?

SORU:

36 yaşındayım. Eşimle bir süredir cinsel hayatımız kötü. Onunla birlikteyken iş arkadaşım bir kadını düşünmeye ve böyle daha fazla tahrik olmaya başladım. Bu aldatma mı? V.S./ Samsun

CEVAP:

Bazı çiftler saklanan her şey aldatma iken bazı çiftlerde yalnızca duygusal hisler ya da fiziksel birliktelik aldatma sayılabilmektedir. Sizin durumunuzda sevişirken uyarılmak için başka kadınları düşünmek bir zorunluluk hali almış, başka türlü tahrik olamıyorsanız buna sadakatsizlik denilebilir, eşinizin bunu anlaması da aldatmadır. Eşinizle birlikte olurken başkalarını düşünmeniz cinsel hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilir başkalarını düşünmeyecek kadar iyi bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.