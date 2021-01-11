Kadınlar neden cinsellikten soğur?

Cinsellik kadın için de erkek için de aynı öneme sahiptir. Ancak kimi zaman kadınlar adeta kabuğuna çekilir. İşte nedenleri…

Eşim niye benden uzaklaşmış olabilir?

SORU:

38 yaşında 5 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle mutlu bir ilişkimiz varken, birden cinsellikten soğudu. Sebebi ne olabilir? M.B./Artvin

CEVAP:

Kadınların cinselliğe bakış açısında bazı farklılıklar vardır. Kadınlar cinsel sorunlarını ifade etmekten, bu sorunlar için hekime gitmekten daha fazla çekinirler. Eşleriyle cinsellik konusunda da konuşmaktan kaçınırlar. Kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenler şöyle sıralanabilir. Eşle ilgili duygusal sorunlar, eşle tartışmalar ve ilişki sorunları. Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu. Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları) Kadının, cinsel isteklerini eşiyle konuşmaması. Hamilelik. Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları. İlişkide tekdüzelik. Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar. Aldatılma. Eşinizle karşılıklı konuşarak bu sorunun nedenini sorabilir ya da cinsel terapistten destek alabilirsiniz.

Bu sorundan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

6 yıldır evli bir kadınım. Eşim yatakta çok aceleci, ön sevişmeyi unutuveriyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Ne yapabilirim? U.N./Bursa

CEVAP:

Erkeklerin de sekse hazırlanmak ve daha çok zevk alabilmek için en az kadınlar kadar ön sevişmeye ve aşk oyunlarına ihtiyaçları vardır. Çünkü cinsel davranış yelpazesi ne kadar geniş, ne kadar zenginse, cinsellikten alabilecek hazlar da o kadar fazla ve değişik olur. Cinsel hazların daha yoğun yaşanabilmesi için ise kadının ve erkeğin ön sevişme ile birbirlerini sekse hazırlaması önemlidir. Güzel veya sıralı sevişme, dokunma, okşama, öpüşme, sürtünme, masaj ve diğer tensel aktivitelerin yer aldığı cinsel isteği artırıcı ve daha zevkli hale getirici tüm iletişimler ön sevişmeyi oluşturur. Eşinize bunları anlatarak, sıkıntınızı dile getirebilirsiniz.

Erken boşalmaya karşı ne yapabilirim?

SORU:

Sevgilimle internet üzerinden erotik konuşmalar yapıyoruz, bundan çok etkileniyor, ancak ben kısa sürede boşalıyorum. Evlendiğimizde bu problemi yaşamak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? N.V./Edirne

CEVAP:

Yazdıklarınızdan cinsel enerjinizin yüksek olduğu ve cinsel heyecanı yönetmekte zorlandığınız anlaşılıyor. Birçok erkekte ilişkinin başında erken boşalmanın olması normal beklenen bir durumdur. Erkekler düzenli ilişki içerisinde zamanla alışarak cinsel gerilimi yönetmeyi öğrenip boşalmayı geciktirebilir. Sizin gibi aşırı duyarlı ve ileri düzey erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde boşalma denetimini sonradan kazanabilir ancak bu biraz daha uzun sürebilir. Yavaş hareket etmeniz, kontrollü mastürbasyon yoluyla evlenmeden kısmen de olsa boşalma denetimi kazanabilirsiniz. Şimdiden endişelenecek bir durum yok evlendikten sonra düzelmezse eşinizle birlikte bir cinsel terapiste giderek bu sorunu çözersiniz.