Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha fazla seks konuşur? 

Cinselliğin konuşulma biçimi ve yoğunluğu; içinde yaşanan toplumun cinselliğe bakış açısına, kültürel

ve dini değerlerine, kadın erkek ilişkilerine ve cinsiyete göre değişebilir

Eşim ve arkadaşları niye bunu yapıyor?

SORU:

24 yaşında evli bir kadınım. Eşim işyerinde erkek arkadaşlarıyla neler konuştuğunu anlatıyor ve bunların büyük bir kısmı cinsellikle ilgili oluyor. Buna çok şaşırdım, bunu niye yapıyorlar. Bu doğru mu? N.A./ Denizli

CEVAP:

Cinsellik ve seks kadın erkek fark etmek­sizin tüm insanların hayatında önemli bir yer tutar. Çünkü cinsellik yaşamın tam merkezinde var oluşun temel nedenidir. Yapılan çalışmalar kadınların başkalarının cinselliğini öğrenmek için erkeklerinse daha çok övünmek için seks konuştuğunu gösteriyor. Kadınlar cinselliğin daha çok duygusal ve romantik boyutuyla ilgile­nirken erkekler pornografik bir cinsellik­ten, skor ve performanstan bahsediyor. Cinsellik ve seks konuşmak mahremiyet sınırlarına saygı gösterildiği, aile sırları ifşa edilmediği, ısrarcı bir merakla özel yaşamın gizliliği ihlal edilmediği sürece sakıncalı bir durum değildir. Yine de son­radan pişman olmamak için her şeyin her yerde herkesle konuşulmaması gerekir.

İlişkide neden böyle bir sorun yaşadım?

SORU:

21 yaşında bekar bir erkeğim. Gündüz zamanlı zamansız ereksiyon oluyor zor durumda kalıyorum. Bir sefer kız arkadaşımla yakınlaşma oldu orada ereksiyon gerçekleşmedi, çok utandım. Neden böyle oldu? A.T./ Kırıkkale

CEVAP:

Erkekte ereksiyon mekanizması, duygu, düşünce, davranış, fiziksel sağlık, partner ilişkisi, fiziksel ortam, hormonlar, boşalma sıklığı, kaygı seviyesi gibi birçok değişken­den etkilenir. Ereksiyon erkeğin bir elektrik şalterini kaldırıp indirmesi gibi mekanik bir eylem değildir. Erkek cinsel uyaranları artırarak ya da azaltarak cinsel heyecanı yönetebildiğinde ereksiyon da dahil olmak üzere bedenindeki cinsel tepkileri de kısmen kontrol edebilir. Stresin bu noktada ona yüklenen anlama göre cinsel uyarıl­mayı etkileyen güçlü bir etkisi vardır. Sizin performans kaygısına bağlı bir sertleşme sorunu yaşadığınız anlaşılıyor, tecrübeniz arttıkça kaygınız daha iyi olacaktır. İsten­meyen gündüz ereksiyonlarını ise düzenli mastürbasyonla azaltabilirsiniz.

Testislerin küçüklüğü gebeliği engeller mi?

SORU:

8 aydır evli bir kadınım, korunmadan ilişkiye girmemize rağmen gebe kalamadım. Eşimin testisleri çok küçük, bana sanki daha büyük olmaları gerekir gibi geliyor. Bu durum gebe kalmama engel olur mu? F.S./ Kayseri

CEVAP:

Ortalama bir badem büyüklüğünde olması gereken testisler bazen farklı boyutlarda olabilir, çok küçük değilse, canlı ve yeterli sayıda sperm üretebiliyorsa sağlıklı kabul edilir. Bazen tek bir testis bile sağlıklı bir cinsel yaşantı sürmeye ve baba olmaya yetebilir. Testislere sadece dışarıdan baka­rak şekli veya büyüklüğüne göre bir sorun olup olmadığına karar vermek mümkün değildir. Çocuk sahibi olamamanın birçok sebebi vardır. Bunun için önce bir üroloji uzmanına, erkekte bir sorun çıkmaması durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmek gerekir. Kısırlık tedavileri bir yıllık düzenli bir cinsel yaşama rağmen gebeliğin olmaması durumunda başlar, biraz sabırlı olmanız uygun olur.