Kadınlar kapısı açık minibüsten yola uçtular
Bağcılar’da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada 3 yolcu yaralandı.
Olay, 9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü.
Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.
(DHA)
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