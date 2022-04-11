Kadınlar erkeklerden 9 kat fazla ayak ağrısı çekiyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat fazla görüldüğünü belirterek, “Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir” dedi.

Yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlanan ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen ayak ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenlere açıklık getirdi.

Kadınlarda daha fazla görülüyor

Dr. Nurhan Barutçu ayak ağrısının büyük bir sağlık problemi olduğunu ve yaş ilerledikçe artış gösterdiğini belirterek, bu ağrıların, genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişen ağrılar olduğuna dikkat çekti. Ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiren Barutçu şunları söyledi:

“Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Ayak problemlerinde yaş yanında kadın cinsiyetin, obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır. İleri yaşlarda ayak problemleri günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte, denge ve yürüme problemlerine, düşme riskinin artışına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir.”

Ağrıların kaynağı nedir?

Ayaklarda meydana gelen ağrılara neden olan etkenleri ve bu ağrıların arkasında olabilecek nedenleri de açıklayan Barutçu, “Ayak ve ayak bileği ağrıları romatizmal veya ortopedik bir problemden kaynaklanabilir. Ağrı, ayak ve ayak bileğinin eklem ve kemiklerinden, eklem çevresindeki yumuşak doku yapılarından, periferik sinirlerden, damar yapılarından kaynaklanabilir. Belden veya dizden yansıyabilir. Ayak ağrılarının kesin tanısı, eklemlerin, yumuşak dokuların, sinir ve damarların, bel ve dizin dikkatli değerlendirilmesi ile mümkün olur. Tanısal amaçla laboratuvar testleri, röntgen, EMG, USG, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir. Ön ayak ağrılarının en sık nedenleri; Freiberg hastalığı, Halluks valgus, stres kırığı, metatarsaljidir. Orta ayak ağrılarının en sık nedenleri; Köhler hastalığı, Tarsal koalisyon, düztabanlıktır. Topuk ağrısının en sık nedenleri; topuk dikeni, aşil tendinozisi, retrokalkaneal bursit, plantar fasittir.” (İHA)