Kadınlar cinselliği bazen neden ödül ya da ceza olarak kullanır?

Kadınlar kimi zaman eşlerini reddedip seksten uzak dururken kimi zaman da büyük bir istekle karşılık verir. İşte bunun nedenleri…

Sizce bu durum ilişkiyi yıpratır mı?

SORU:

5 yıldır evli bir kadınım. Eşim benim isteklerimi ancak cinsel birliktelik yaşayacağımız zamanlar duyuyor. Bu nedenle ben de ancak istediğim şeyleri yaptığında onunla birlikte oluyorum. Bu durum ilişkimizi yıpratır mı? S.N./İzmir

CEVAP:

Birçok toplumda cinsellik sanki sade­ce erkeklerin haz aldığı bir eylem gibi görülür. Kadının ise adeta erkeği memnun etmek için istemeden yaptığı bir görevdir. Böyle olunca erkeklerin seks yapmak için eşlerini ikna etmeleri bunun için bazı istek ve koşulları kabul etmeleri beklenir. Bu nedenle cinselliğin bir alış-veriş gibi görüldüğü bazı toplumlarda kadının is­teklerinin yerine getirilmesi için cinselliği bir ödül ya da ceza gibi kullanması sık görülen bir durumdur. Cinsellik evlilik­te fiziksel ve duygusal yakınlığın en üst seviyesidir ve pazarlık konusu yapılmaya­cak kadar önemlidir. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek geleceğini düşünen erkek giderek cinsellikten uzaklaşır. Bu şekilde bir davranış zamanla çift ilişki­sindeki uyumu bozarak ciddi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Neden ilaçlardan fayda görmedim?

SORU:

42 yaşındayım, ikinci evliliğimi yaptım. Bu evliliğimde de sertleşme sorunu ya­şıyorum. Mastürbasyonda sorun olmu­yor, ilişkide oluyor. Sertleşme ilaçları biraz işe yarar gibi ama yeterli değil. Bu sorunun bir çaresi var mı? Y.N./ İstanbul

CEVAP:

Sertleşme sorunu tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Tek tip sertleş­me sorunu yoktur. Mastürbasyonda sert­leşmenin olması ve ilişkide olmaması or­ganik kökenli bir sertleşme sorunundan çok psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir sertleşme sorunu yaşadığınız anlaşılı­yor. Psikolojik kökenli sertleşme soru­nunun nedeni çok çeşitli olabilir. Güven­sizlik, hastalık kapma korkusu, evliliğin geleceğiyle ilgili belirsizlikler, bazen vajina korkusu denilen, erken çocukluk dönemlerinden kaynaklanan bilinçaltı bir çatışmanın neden olduğu sertleşme so­runu bu nedenlerden sadece bir kaçıdır. Böyle bir durumda evliliğinizi ve cinsel yaşantınızı gözden geçirmelisiniz.