Kadının fotoğrafını ‘beni bul’ diyerek paylaştı; öldürüldü

Kars’ta, bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan ‘Beni bul’ notu ile paylaştığı iddia edilen Ozan Demir, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Ozan Demir, çektiği bir kadının fotoğrafını ‘Beni bul’ notu ile sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı fark eden kadının yakınları ile Ozan Demir arasında tartışma çıktı. Çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Ozan Demir, kardeşi ve Ferdi K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ozan Demir, yolda hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi, otopsi sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)