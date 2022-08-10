Kadına saldıran şahsa çevredekilerden müdahale
Haberler Gündem

Kadına saldıran şahsa çevredekilerden müdahale

Ataşehir’de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Ataşehir’de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı.

Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI KAMERADA 

Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Kadına saldıran şahsa çevredekilerden müdahale
Gündem