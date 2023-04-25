Kadın orgazmında yay refleksi nedir?

Orgazm bozukluğu kadınlarda yaygın görülen bir sorun. İşte bu soruna karşı geliştirilen tekniklerden biri de yay refleksidir.

Bu yöntemin bir faydası olur mu?

SORU:

34 yaşındayım, beş yıldır evliyim. Ben­de baştan beri bir orgazm güçlüğü var, nadiren orgazm olabiliyorum. İnter­nette gezinirken kadın orgazmında yay refleksi diye bir şey gördüm, bu nedir, işe yarıyor mu? Ş.A./ Kırıkkale

CEVAP:

Kadın orgazmı, kadınların cinsellik konu­sunda bilinçlenmesi, istek ve beklentilerini dile getirmeye başlamalarıyla birlikte baş­ta cinsel sağlık bilimi sonra yazılı ve görsel medyanın en önemli başlıklarından biri oldu ve bu konuda geliştirilen teknikler ko­nusunda makaleler yazıldı. Nefes eşliğinde basen bölgesini kasıp gevşetme, orgazm taklidi yapma, klitorisi ya da G noktasını uyarma, seks oyuncakları kullanma ve yay refleksi bunlardan sadece bir kaçıdır. Yay refleksi baseni geriye çekerken nefes alıp öne doğru iterken nefes verip kolları kapa­tarak göğsü daraltma ve sistemli bir şekil­de art arda yaparak uyarılmayı üst seviyeye taşımaktır. Bu hareket, gerçek orgazmı tetikleyen orgazm taklidine benzer. Bu tür tekniklerin tek başına yeterli olmayabilir, buna pozitif bir beden ve cinsellik algısı, erotik bir senaryo ve uyumlu bir çift ilişkisini eklemek gerekir. Orgazm sorunu­nun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Gebelikte cinsellik tehlikeli midir?

SORU:

Dört aydır evliyim, evlenir evlenmez gebe kaldım. Eşimle cinsellik yaşamaya devam etmek istiyorum, gebelikte cinsellik tehlikeli midir, ne zamana kadar yaşanabilir? H.A./ Yozgat

CEVAP:

Henüz yeni evli olduğunuz için hevesi­nizi alıncaya kadar cinsellik yaşamak istemeniz son derece anlaşılır ve haklı bir istektir. Bununla birlikte gebelik söz konusu olduğunda bebeğin güvenliği cinsel isteğin önüne geçebilir. Gebelikte cinsel­lik özel nedenlerden ve risklerden dolayı doktor tarafından yasaklanmadıkça yedinci aya kadar yaşanabilir. Gebelik döneminde yaşanan cinselliğin anne ve bebek üzerin­deki olumlu etkilerini gösteren çalışmalar vardır. Burada önemli olan cinsel ilişkinin yaşanıp yaşanmamasından daha çok, nasıl yaşanacağı önemlidir. Çünkü gebelik ilerle­dikçe karnı büyüyen ve kilo alan kadın bazı hareketleri yapamaz, daha çabuk yorulur, özgüven kaybı yaşayabilir. Bütün bu neden­lerden dolayı gebelik döneminde cinsellik­ten uzaklaşmak yerine gebeliğe uygun bir cinsellik anlayışına geçmek gerekir.