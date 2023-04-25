Kadın orgazmında yay refleksi nedir?
Orgazm bozukluğu kadınlarda yaygın görülen bir sorun. İşte bu soruna karşı geliştirilen tekniklerden biri de yay refleksidir.
Bu yöntemin bir faydası olur mu?
SORU:
34 yaşındayım, beş yıldır evliyim. Bende baştan beri bir orgazm güçlüğü var, nadiren orgazm olabiliyorum. İnternette gezinirken kadın orgazmında yay refleksi diye bir şey gördüm, bu nedir, işe yarıyor mu? Ş.A./ Kırıkkale
CEVAP:
Kadın orgazmı, kadınların cinsellik konusunda bilinçlenmesi, istek ve beklentilerini dile getirmeye başlamalarıyla birlikte başta cinsel sağlık bilimi sonra yazılı ve görsel medyanın en önemli başlıklarından biri oldu ve bu konuda geliştirilen teknikler konusunda makaleler yazıldı. Nefes eşliğinde basen bölgesini kasıp gevşetme, orgazm taklidi yapma, klitorisi ya da G noktasını uyarma, seks oyuncakları kullanma ve yay refleksi bunlardan sadece bir kaçıdır. Yay refleksi baseni geriye çekerken nefes alıp öne doğru iterken nefes verip kolları kapatarak göğsü daraltma ve sistemli bir şekilde art arda yaparak uyarılmayı üst seviyeye taşımaktır. Bu hareket, gerçek orgazmı tetikleyen orgazm taklidine benzer. Bu tür tekniklerin tek başına yeterli olmayabilir, buna pozitif bir beden ve cinsellik algısı, erotik bir senaryo ve uyumlu bir çift ilişkisini eklemek gerekir. Orgazm sorununun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alınması uygun olur.
Gebelikte cinsellik tehlikeli midir?
SORU:
Dört aydır evliyim, evlenir evlenmez gebe kaldım. Eşimle cinsellik yaşamaya devam etmek istiyorum, gebelikte cinsellik tehlikeli midir, ne zamana kadar yaşanabilir? H.A./ Yozgat
CEVAP:
Henüz yeni evli olduğunuz için hevesinizi alıncaya kadar cinsellik yaşamak istemeniz son derece anlaşılır ve haklı bir istektir. Bununla birlikte gebelik söz konusu olduğunda bebeğin güvenliği cinsel isteğin önüne geçebilir. Gebelikte cinsellik özel nedenlerden ve risklerden dolayı doktor tarafından yasaklanmadıkça yedinci aya kadar yaşanabilir. Gebelik döneminde yaşanan cinselliğin anne ve bebek üzerindeki olumlu etkilerini gösteren çalışmalar vardır. Burada önemli olan cinsel ilişkinin yaşanıp yaşanmamasından daha çok, nasıl yaşanacağı önemlidir. Çünkü gebelik ilerledikçe karnı büyüyen ve kilo alan kadın bazı hareketleri yapamaz, daha çabuk yorulur, özgüven kaybı yaşayabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı gebelik döneminde cinsellikten uzaklaşmak yerine gebeliğe uygun bir cinsellik anlayışına geçmek gerekir.