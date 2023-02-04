Kadın kuaförüne silahlı saldırı

Avcılar’da kadın kuaförüne gelen iki kişi biri Ahmad Alsotari’ye silahla ateş etti. Alsotari yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak’ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Yüzleri maskeli, iki kişi kuaföre geldi. Biri dışarıda beklerken, içeri giren kişi belinden çıkardığı tabanca ile Mısır uyruklu Ahmad Alsotari’ye (31) ateş etti.

Alsotari yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan kuaför ihbar üzerine gelen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri olay sırasında kuaförde bulunan Fiyruza Baymuratova’nın ifadesini aldı. Baymuratova ifadesinde iki kişinin selam vererek içeri girdiğini ardından ateş ederek kaçtıklarını söyledi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)