Kadıköyde taksi ile otomobil çarpıştı

Kadıköy’de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Recep Keser Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 DS 6168 plakalı Eylem Deniz Koçak yönetimindeki otomobil, Kördere Sokaktan caddeye çıktığı sırada 34 TBN 46 plakalı Yunus Oytun Algül yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil trafik ışıklarına vurarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Eylem Deniz Koçak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde sıkışan yaralı Koçakı bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayı görenlerin yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kaza anından sonra dükkandaki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan taksi şoförü Yunus Oytun Algül, Ben yeşil ışıktan cadde üzerinden gelirken, ara yoldan kırmızı ışıkta geçen otomobille sola kaçmama rağmen kaza yaptık. Yaralının durumu iyiydi. İtfaiye geldi” dedi.

(DHA)