Kadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kadıköy’de otomobiliyle dönüş yapan sürücü beton dubaya çarptı. Beton dubaya çarparak takla atan otomobildeki sürücü ve beraberindeki yolcu yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi ile İrfan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 ZT 8565 plakalı otomobille dönüş yapmaya çalışan sürücü otomobiliyle yol kenarındaki beton dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)