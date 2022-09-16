Kadıköy Belediyesi’ne grev kararı asıldı

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Anadolu Yakası İstanbul Şubesi ile Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, grev kararı aldı. Belediye binasına grev kararı asıldı. 6 iş günü sonunda taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa işçiler greve başlayacak.

Kadıköy Belediyesi’nde çeşitli birimlerde çalışan 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, DİSK’e bağlı Genel-İş Şubesi binaya grev kararını astı. Belediye bahçesinde toplanan işçiler davul, zurna eşliğinde halay çekti.

İşçiler “Ya sözleşme masası, ya grev halayı”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan binaya grev kararı ilanı astıktan sonra açıklama yaptı.

6 günlük sürecin başladığını belirten Aydoğan “Yine söylüyorum biz masada görüşmeye hazırız. Ancak bize verdikleri teklifleri asla kabul etmeyeceğiz. Yaklaşık üç buçuk aydır devam eden Toplu Sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüşüyoruz. İdari maddelerin çoğu bitmişken maalesef maddi konularda henüz istediğimiz oranda bir ilerleme kat edemedik. Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköy’ün yaşam ve gelir koşulları göz önüne alındığında verilen teklifler maalesef ki hayatın gerçekliği dışında kalmıştır. 6 iş günü sonunda grev süreci başlayacak. Tabii ki greve hazırlanırken aynı zamanda görüşmelere de açık olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Ancak olumlu bir tavır gelmezse 2 bin 300 işçi ile greve çıkacağız. Grev kararı aldıktan sonra belediyeden herhangi bir görüşme ve talep olmadı. Yine söylüyorum masada imzalamak istiyoruz. Grev işçinin tek silahı, demokratik hakkı bunu kullanmaktan asla çekinmeyiz” diye konuştu. (DHA)