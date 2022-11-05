Kader mi kısmet mi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesine kılıf olarak, “KISMET” demiş. Tabii zaten her şeyimiz kader kısmete bağlı değilmi zaten. Horoz’un olmadığı kümeste tavuklar hüküm sürermiş misali bir ligde şampiyon olunca başarı futbolcularının ve senin oluyor, iş Avrupa’da ki rezilliğe gelince kader-kısmet oluveriyor. Önce Şampiyonlar yani Devler Ligi. Şöyle bir kapısından bakamadan bile tırıs tırıs geri döndük. Neyse tutunacak bir dalımız var ve UEFA Avrupa Ligi dedik. O da bana göre beceriksizlik ama Avcı’ya göre kısmet oldu. Eğer böylesine üst düzey turnuvalarda tutunmak ve var olmak istiyorsan deplasmanlarda mutlaka puan alman gerekiyor. Yoksa böyle kendi evinde aldığın galibiyetler ancak züğürt tesillisi olur. Avcı’nın ve Trabzonspor’un Avrupa’da ki hedefleri kader kısmetten olacak herhalde bir bir eriyor ve yok oluyor. Şamdi sıra Konferans Ligi’nde. Bakalım Avcı ve öğrencileri konferans verebilecekler mi?… Yokse derslerini alarak Süper Ligimize mi dönecekler. Ben verilecek o konferansta derslerini alacaklarını bile ümit etmiyorum. Ama belli olmaz kader-kısmet meselesi. Artık taraftarda takımına inanmıyor veya güvenmiyor ki tribünler açık vermeye başladı. Ama Abdullah Avcı, Konferans Ligi’nden sonra çıkıp, “Artık Kısmetimizi Süper lig’de arayacağız” diyebilir. Diyebilir tabii ama şampiyonluk yolunda da ne o eski takımlar, ne de o eski hakemler var. İşin çok zor Avcı. Bu kez ava giderken avlanacaksın galiba. Şimdiden bilemeyiz, “KISMET” diyelim.