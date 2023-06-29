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Kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize’nin İyidere ilçesinde kesim öncesi kaçıp, arazide çay bahçesine giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Sahiplerinin boğayı yakalamaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede ortak satın alınan kurbanlık boğa, sahipleri tarafından kesim için ahırdan çıkarılırken kaçtı. Çay bahçesine giren boğayı sakinleştiremeyen sahipleri, Rize İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, boğayı iğne ile sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

(DHA)

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