Trabzonspor’un evinde aldığı 4-0’lık İstanbulspor galibiyeti sonrasında sanki şampiyon olunmuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Gerçek olan ise Trabzonspor’un yine günü kurtarmış olması. Trabzonspor kanatları kırılmış ve uçamayan bir kuş misali. Kanat oyuncularından geçtim, sağ ve sol beklerinin hücuma hiçbir katkıları yok. Rakip biraz dirençli ve kanat oyuncuları da hızlı olunca neler olduğunu Antalya, Alanya ve Karagümrük maçlarında görmüş olduk.

Kağıt üzerinde golcüsü eski “kral” ama şimdilerde ise suskun ve UMUT’suz kral. Aslında Şampiyonlar Ligi’nden ve UEFA Avrupa Ligi’nden kolayca elenilmesi bir işaretti. Ancak bu işareti veya sinyali maalesef Abdullah Avcı alamadı. Günü kurtardığında, “Yolumuza devam ediyoruz” dedi, ağır mağlubiyetler sonrasında ise suçu oyuncularına atarak yönetime de dişini göstererek yerini sağlamlaştırdı.

Eğer Trabzonspor bütün transfer yanlışlarına rağmen şampiyon olmak ve hala şampiyonluğa oynamak istiyorsa acil transfer yapmak zorundadır. Öyle veya böyle takıma direkt katkı sağlayacak iki bek ve bir santrafor alınması şart. Kolayca ve kovulurcasına takımdan gönderilenlere bu saatten sonra ah-vah edecek değiliz. Sözleşme mi dondurursunuz, yoksa başka bir formül mü bulursunuz o da sizlerin maharetine kalmış. Sonradan tren “Çuf çuf” diye giderken arkasından el sallamak zorunda kalmayın. Gerçi küçüktür ama hamsiyi severiz, ancak bilesiniz ki kaçan balık da çok büyük olur.