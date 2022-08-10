Kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya’da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 1’i salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5’i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.