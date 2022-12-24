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Kaçak kanser ilacı operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda kaçak olarak Türkiye’ye sokulan, 4 bin 384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kasım-Aralık ayları içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye ilaç sokan şebekeye operasyon düzenledi.

Fatih, Pendik, Eyüp, Kadıköy ve Avcılar 5 farklı adres, depo ve işyerine yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtilen 4384 adet kanser, şeker, mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile botoks malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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