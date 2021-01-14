Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı. Kazada 1 kaçak göçmen hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ile 20 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, sürücüsü Şükrü Ş.’nin kontrolünden çıkarak, önünde seyreden TIR’a arkadan çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kaçak göçmen hayatını kaybederken minibüs sürücüsü Şükrü Ş. ile 20 kaçak göçmen yaralandı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlattı. (DHA)

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