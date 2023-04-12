Kaçak göçmen operasyonu: 4 kişi tutuklandı 

Başakşehir’de kaçak göçmenlerin yaşadığı 7 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 kaçak göçmen yakalanırken evlerini göçmenlere kiralayan 3 kişiye toplam 321 bin 440 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan 3 ev sahibi ile evlerin kiralanmasına aracılık eden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPLAM 321 BİN 440 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ilçesinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 7 farklı adres tespit etti. Ekipler tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 56 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yaptıkları incelemelerde ev sahiplerinin daha fazla insan barındırmak için evlerde ranza sistemi kurduklarını belirledi.

Operasyonda evlerini kaçak göçmenlere kiralayan ev sahipleri Ö.A., A.H. ve M.Y. ile kiralama işlerine aracılık eden yabancı uyruklu Y.E. gözaltına alındı. Ev sahiplerine evlerinde barındırdıkları her bir göçmen için 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 321 bin 440 lira idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 ev sahibi ve aracılık eden 1 kişi tutuklandı. (DHA)