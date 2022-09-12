Kaçak avcılara müdahale ederken öldürülen görevlinin cenazesi defnedildi

Hatay’ın Defne ilçesinde, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi’nin av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar’ın cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksi’nin morgundan alınan evli ve 4 çocuk babası Koşar’ın (42), Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kisecik Mahallesi Camisi’ne götürüldü.

Buradaki cenaze namazına Koşar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf İzci, DKMP Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Koşar’ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan DKMP görevlisi Mehmet Atıcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ballıöz Mahallesi kırsalında izinsiz avlanan kişilerin, denetim yapan DKMP Hatay Şubesi’nin av koruma ve kontrol görevlilerine tüfekle ateş açması sonucu ekipten Mehmet Ali Koşar olay yerinde hayatını kaybetmiş, mesai arkadaşı Mehmet Atıcı da yaralanmıştı. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı. (AA)