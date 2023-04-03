Kaçak 10 ton midye ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda, kaçak yollarla avlanan 10 ton midye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muallimköy Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada kaçak yollarla toplanan 10 ton midye bulundu.

Jandarma ekipleri, midye leri topladığı belirlenen 10 kişiye idari para cezası uyguladı.