Kabine sonrası Erdoğan’dan yastık altı altın ve zam açıklaması

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin, altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşların altını sisteme sokmalarını temin edeceğiz” dedi. Art arda gelen zamlarla ilgili de Erdoğan, “Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinde salgın ve ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir.

*İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

KURDAKİ DALGALANMA

*Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz ekonomideki dengesizlik hali devam edince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık.

*Ekonomideki hedefimizi engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz.

*Şimdiye kadar 163 milyarlık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir.

*KDV’de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor.

*Türkiye’yi çift paralı ülke olmaktan çıkartmak için herkesten destek istiyoruz.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR

*Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede milyem değerlerinde değişiklik yaptık.

*Bankaların, darphanenin, altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşların altını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

*İsteyen vatandaşlarımız birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız altın tahvili, altına dayalı kira sertifikasını farklı alternatiflerle sürdürüyor.

*Girişimci sermayesi yatırım fonu katılma paylarıyla, yatırım ortaklıkların hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz.

*Kredi garanti fonu desteğiyle istihdamı koruma, işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. Sermaye artırımlarını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisini yapabilmelerini sağlayacak altyapı kurduk. Proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı arzuluyoruz.

*Türkiye’yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak, dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de, tasarrufunu da Türk Lirası olarak bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz.

*Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.

*Devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

ELEKTRİK DOĞALGAZ ZAMLARI

*Yılbaşından itibaren bu fiyatlardaki artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir.

*Geçtiğimiz yıl uygun fiyatlarla elektrik, doğalgaz vermek için 165 milyar liradır. Bütçenin nerede ise onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum.

*Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir.

*Aynı şekilde asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik.

HALKIN ZAM İSYANI

*Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Bu ülkenin insanlarının çözülmedik sorununu bırakmayacağız.

AFGANİSTAN’A YARDIM

*700 ton gıda, giyim, sağlık gibi ürünlerde bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. Halkımızın da bu bu yardıma destek olmasını bekliyoruz.